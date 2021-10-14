Окончание капремонта Куровской музыкальной школы запланировали на конец декабря

Капитальный ремонт Куровской ДМШ в Орехово-Зуевском округе планируется завершить до конца текущего года, сообщили в Минкультуры Московской области. Работы проводят в рамках президентского проекта «Культура».

Ремонт Куровской детской музыкальной школы близок к финальной стадии — сейчас там идет внутренняя отделка помещений, уже закуплены новые музыкальные инструменты.

В школе после ремонта будет новая сцена и обновленные классы для индивидуальных, теоретических и хоровых занятий. В современную школу после окончания работ вернутся на занятия порядка 200 учащихся.

Поскольку ремонт должны завершить до конца года, ход работ контролирует областное Минкультуры и врио главы Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Школа вошла в президентский проект «Культура» в 2021 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.