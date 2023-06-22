Подмосковье 22 июня 2023, 12:31 Около тысячи заявок поступило на конкурс рисунков о Системе-112 в Подмосковье

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Дети и подростки из Подмосковья подали около тысячи заявок на конкурс рисунков о работе Системы-112, который продлится до 30 сентября. В своих работах участники должны изобразить повседневную деятельность операторов службы спасения.

К участию приглашают ребят от пяти до 18 лет. Жюри будут оценивать поделки, альбомы, иллюстрированные тексты, плакаты, рисунки и другие произведения в двух номинациях: сделанные своими руками и созданные с помощью гаджетов.

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Работы могут быть выполнены как одним автором, так и коллективом. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте 112mo.ru.

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