Подмосковье 25 февраля 2023, 15:04 Около тысячи выпускников колледжа «Московия» пришли работать в терминалы аэропорта «Домодедово»

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В терминалы аэропорта «Домодедово» пришли работать 994 выпускника профколледжа «Московия». Перед этим студенты со специальностью «Сервис на воздушном транспорте» трудились в учебном терминале.

Так, в операционном зале регистрации пассажиров и багажа будущие агенты учатся в системе контроля отправки пассажиров Аstra.

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«Наши выпускники могут пойти работать в аэропорт на любую должность, которая им интересна: агенты регистрации, посадки, представители авиакомпании, это может быть служба розыска и хранения багажа», — сообщил главный специалист авиационного учебного центра коллежа Евгений Рузняев.

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Обучение проходит в рамках программы «Приток», которую разработали представители аэропорта. Сейчас ее прошли уже полторы тысячи студентов суза.

«Целевая подготовка включает в себя прохождение спецкурсов, а также производственной практики. К моменту выхода на работу участники программы „Приток“ уже знают все нюансы», — рассказала начальник подразделения по сопровождению студентов колледжа Ильмира Ижбердеева

Ежегодно в корпоративных мероприятиях на базе аэропорта «Домодедово» участвуют порядка 650 студентов колледжа «Московия».

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