14 июня 2023, 11:37
Около тысячи спортсменов приняли участие в велопробеге в Подольске
Велопробег «Вперед, Россия!» прошел в Подольске. Участие в соревнованиях ко Дню России приняли около тысячи спортсменов.
Среди участников были семьи с детьми, профессионалы и любители, а также 90-летний спортсмен Николай Дюжиков и глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.
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«Мы в единой колонне проедем по улицам нашего города», — рассказал Дмитрий Жариков.
Перед стартом каждый участник пробега прошел регистрацию и технический осмотр велосипеда. На память всем спортсменам вручали значок, небольшой сувенир и триколор.
Старт массовому заезду дал призер чемпионатов России и Европы по самбо, мастер спорта международного класса Евгений Максимов. Большая колонна велосипедистов растянулась почти на полтора километра. На маршруте работали 120 волонтеров, сопровождали спортсменов сотрудники полиции и скорой помощи.
Велосипедисты проехали дистанцию в пять километров. Маршрут проходил по улице Кирова, Октябрьскому проспекту, Красногвардейскому бульвару и Беляевскому проезду. Финишировали участники на дворцовой площади в Дубровицах, где для них подготовили концертную программу.
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Спортсмены
Подольск
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