Подмосковье 14 июня 2023, 11:37 Около тысячи спортсменов приняли участие в велопробеге в Подольске

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Велопробег «Вперед, Россия!» прошел в Подольске. Участие в соревнованиях ко Дню России приняли около тысячи спортсменов.

Среди участников были семьи с детьми, профессионалы и любители, а также 90-летний спортсмен Николай Дюжиков и глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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«Мы в единой колонне проедем по улицам нашего города», — рассказал Дмитрий Жариков.

Перед стартом каждый участник пробега прошел регистрацию и технический осмотр велосипеда. На память всем спортсменам вручали значок, небольшой сувенир и триколор.

Старт массовому заезду дал призер чемпионатов России и Европы по самбо, мастер спорта международного класса Евгений Максимов. Большая колонна велосипедистов растянулась почти на полтора километра. На маршруте работали 120 волонтеров, сопровождали спортсменов сотрудники полиции и скорой помощи.

Велосипедисты проехали дистанцию в пять километров. Маршрут проходил по улице Кирова, Октябрьскому проспекту, Красногвардейскому бульвару и Беляевскому проезду. Финишировали участники на дворцовой площади в Дубровицах, где для них подготовили концертную программу.

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