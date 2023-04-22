Подмосковье 22 апреля 2023, 22:46 Около тысячи школьников, военнослужащих и ветеранов посетили «Урок мужества» в Чехове

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В Чехове провели масштабный «Урок мужества». Герои времен былых и настоящих собрались во дворце спорта «Олимпийский». Поговорить с ними пришли около тысячи школьников, военнослужащих и членов семей мобилизованных.

«В моем понимании, патриот — это человек, который безгранично любит свое Отечество, все делает для его процветания и, если надо, готов с оружием в руках защитить это Отечество!» — сообщил командир подразделения «Альфа» и герой Советского Союза Геннадий Зайцев.

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Он рассказал о становлении «Альфы». Участники спецоперации Карен Мелкумян и Ярослав Егоров также поделились своим опытом. Последний в мирной жизни являлся учителем математики в одной из школ округа.

«Кто, если не я? Это первые слова, с которыми я обратился сам к себе», — заявил участник СВО Ярослав Егоров.

Снайпер из Сербии Деян Берич рассказал, как все начиналось в Донбассе и что изменилось сейчас. Мужчина имеет позывной «Деки». Сейчас он занимается бизнесом. Выступающих на уроке можно было не только послушать, но и задать им вопросы.

«Сегодня мы постарались донести до нашей молодежи, что то, что происходит сейчас, это не что-то новое. Это как вся история, которая происходит по спирали», — сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Урок мужества подобного формата проходит в Чехове впервые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Чехове для детей участников СВО будут проводить бесплатные занятия по вейкбордингу и сапбордингу. Уроки уже начались в спортивном комплексе «Олимпийский».

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