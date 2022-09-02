Подмосковье 02 сентября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

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Viber Около тысячи рабочих мест появится на новом складе в Дмитрове фото с сайта pixabay.com

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Новый складской корпус запустили на территории логистического комплекса «Белый Раст Логистика», который расположен в Дмитровском городском округе. Об этом проекте рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания «Белый Раст Логистика» реализует масштабный инвестиционный проект по созданию логистического комплекса общей площадью 230 тысяч квадратных метров в Дмитровском городском округе. Общая стоимость проекта превышает 10 миллиардов рублей. На данный момент на площадке уже работает 14 резидентов, которыми занято более 200 тысяч квадратных метров. Теперь инвестор запускает еще один складской корпус площадью 18 тысяч квадратных метров. Инвестиции в его строительство — 800 миллионов рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

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В результате проекта ожидается, что будет создано больше тысячи рабочих мест. К текущему моменту в логистическом комплексе трудоустроены больше 900 жителей Подмосковья.

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