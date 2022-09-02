Все новости

Здоровье

04 сентября 2022, 04:57

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Мир

04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

Мир

04 сентября 2022, 04:16

Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Мир

04 сентября 2022, 04:04

Тайфун в Японии оставил без электричества более 4 тысяч домов

Общество

04 сентября 2022, 03:54

Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак

Мир

04 сентября 2022, 03:37

Цены на газ в Евросоюзе могут обновить максимум на фоне новостей о «Северном потоке 1»

Экология

04 сентября 2022, 03:31

Москвичам рассказали о погоде в городе 4 сентября

Мир

04 сентября 2022, 03:10

Британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися школьниками

Подмосковье

02 сентября 2022, 17:57

Около тысячи рабочих мест появится на новом складе в Дмитрове

Читать 360tv в

Новый складской корпус запустили на территории логистического комплекса «Белый Раст Логистика», который расположен в Дмитровском городском округе. Об этом проекте рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания «Белый Раст Логистика» реализует масштабный инвестиционный проект по созданию логистического комплекса общей площадью 230 тысяч квадратных метров в Дмитровском городском округе. Общая стоимость проекта превышает 10 миллиардов рублей. На данный момент на площадке уже работает 14 резидентов, которыми занято более 200 тысяч квадратных метров. Теперь инвестор запускает еще один складской корпус площадью 18 тысяч квадратных метров. Инвестиции в его строительство — 800 миллионов рублей», — отметила Екатерина Зиновьева.

Реклама

В результате проекта ожидается, что будет создано больше тысячи рабочих мест. К текущему моменту в логистическом комплексе трудоустроены больше 900 жителей Подмосковья.

Реклама

Рабочие места

Дмитров

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама