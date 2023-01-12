Подмосковье 12 января 2023, 11:46 Около тысячи рабочих мест появилось на фармацевтическом складе в Пушкино

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Фармацевтический складско комплекс построили в Пушкино. Новые терминалы появились в логистическом парке «Транссервис», рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. На предприятии смогут трудоустроиться еще около тысяч человек.

В строительство терминалов для фармацевтического комплекса инвестировали около 3,2 миллиарда рублей.

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Площадь построенного терминала превысила 36 тысяч квадратных метров. Сейчас инвестор занялся закупкой и монтажом оборудования. Второй терминал планируют запустить до конца этого года.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Средства смогут направить на важные сферы, среди которых образование и здравоохранение.

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