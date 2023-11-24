Подмосковье 24 ноября 2023, 13:33 Около тысячи льготников Подмосковья получили компенсацию за ОСАГО с начала года Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360tv в

Около тысячи жителей Подмосковья получили компенсацию за страхование по полису ОСАГО с начала года. Ее размер составляет половину его стоимости.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получение льготы в этом году значительно упростили — теперь она назначается автоматически.

Реклама

Компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, которым рекомендовано приобретение автомобиля. В личный кабинет пользователя на региональном портале приходит предзаполненное заявлений, в котором нужно только проверить данные и дать согласие на их обработку. Оформить компенсацию также можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».