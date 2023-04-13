Подмосковье 13 апреля 2023, 11:16 Около тысячи куличей и наклеек для украшения яиц раздадут на автостанциях Подмосковья 13 апреля Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья начала пасхальную акцию на автовокзалах региона. Пассажирам раздают куличи и наборы для декорирования яиц.

Получить подарок можно в четверг, 13 апреля. Акция состоится в разных городах Подмосковья на автовокзалах.

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«Мы собрали праздничный набор, чтобы порадовать наших пассажиров и пусть немного, но помочь им с подготовкой к Пасхе», — отметили в «Мострансавто».

Для пассажиров приготовили тысячу куличей и столько же наборов с термонаклейками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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