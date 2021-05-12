Около тысячи коммунальных бригад привели в режим повышенной готовности в Подмосковье

927 бригад коммунальных служб перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Для предотвращения последствий урагана в регионе приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники и больше 10 тысяч специалистов.

Как уточнили в пресс-службе МинЖКХ, Московская областная аварийно-восстановительная служба в оперативном порядке завершила ревизию и подготовила к бесперебойной работе 36 единиц спецтехники, в том числе перекачивающее и другое насосное оборудование. В случае аварийных ситуаций жителям следует обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

В Минэнергетики региона также сообщили, что «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности. На это время на дежурство привлекли 218 бригад, к работе готовы 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт. Пока «Россети Московский регион» работают в штатном режиме, но при необходимости готовы в любое время перевести филиалы компании на режим повышенной готовности.

Для населения круглосуточно работает «Светлая линия»: 8-800-700-40-70. Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8-495-99-500-99.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился перевести оперативные службы региона в режим повышенной готовности в связи с непогодой.