Подмосковье 21 апреля 2023, 18:52 Около тысячи гектаров земли предоставили по программе «Подмосковные 10 га» для сельского хозяйства Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Программа «Подмосковные 10 га» продолжает действовать в Подмосковье. С ее помощью фермеры могут получить участки в безвозмездное пользование для сельскохозяйственных нужд.

«С начала действия программы заключено 29 договоров по предоставлению земли общей площадью около тысячи гектаров. Еще восемь заявок в работе на земли площадью более 300 гектаров», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

На данный момент в программу включено 102 участка в 26 округах. Фермерам могут предоставить землю в безвозмездное пользование сроком до шести лет. На участке они могут разводить скот, заниматься пчеловодством или садоводством и осуществлять другую деятельность.

Заявку на участие в программе можно подать на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и сельского хозяйства. Этому направлению, по словам главы региона, традиционно уделяют усиленное внимание.