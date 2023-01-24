Подмосковье 24 января 2023, 14:07 Около тысячи электросетевых объектов передали в собственность Подмосковья за год

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Около тысячи электросетевых объектов передали из муниципальной в областную собственность Подмосковья. Это трансформаторы, линии электропередачи, кабели и счетчики.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что консолидация электросетевых объектов важна для надежности снабжения жителей. Для этого регион проводит большую работу.

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«Так, за прошлый год из 16 городских округов был принят 991 объект. АО „Мособлэнерго“ и ГУП „Электросеть“, за которыми будут закреплены данные объекты, разработают мероприятия для обеспечения надлежащего обслуживания и бесперебойного электроснабжения жителей округов», — добавила она.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о масштабной модернизации теплосетей в Химках. Жители округа жаловались на частые сбои и аварии.

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