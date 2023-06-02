Подмосковье 02 июня 2023, 15:01 Около тысячи дольщиков получили квартиры в двух жилых комплексах Балашихи в 2022 году

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Жилые комплексы «Молодежный» и «28 микрорайон» достроили в Балашихе в 2022 году. Тогда около тысячи дольщиков получили там квартиры.

При поддержке Министерства жилищной политики Подмосковья в этом году в округе достроят еще два жилых комплекса.

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«На данный момент осталось два проблемных объекта: дольщикам жилого комплекса „Салтыковка престиж“ планируем выдачу ключей уже в июле. Работаем с подрядчиком жилого комплекса „Леоновский парк“, чтобы ввести три проблемных корпуса до конца года», — рассказал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал решить проблему с дольщиками до конца года. На сегодняшний день их осталось 12 тысяч.

«Мы направили на решение проблемы большие ресурсы. Полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками, как и было поручено, планируем к концу этого года», — сказал Андрей Воробьев.

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