Подмосковье 17 февраля 2023, 11:01 Около тысячи детских писем для участников СВО отправят из Ленинского округа к 23 Февраля

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Жители Ленинского округа собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Тематическая акция прошла 12 и 13 февраля. На ней собрали не только полезные вещи, но и детские письма.

Дети и школьники написали около тысячи писем для бойцов с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Взрослые принесли около 100 килограммов гуманитарной помощи. Все это отправят сначала в Балашиху, где вещи отсортируют и упакуют, а затем — на фронт.

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Акции проходят в регионе регулярно при поддержке губернатора Андрея Воробьева. К ней могут присоединиться все желающие.

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Среди самых необходимых вещей — продукты, лекарства, а также газовые горелки, окопные свечи, лопаты, маскировочные сети и другое.

Начальник отдела по работе с молодежью управления по делам молодежи и спорта округа Анастасия Лебедкина поблагодарила всех участников акции и отметила важность этой работы.

«Особые слова благодарности хочется передать преподавательскому составу наших школ за активное участие в написании писем солдатам. Они получились очень трогательные и душевные. Некоторые дети писали письма дома вместе с родителями и приносили их классным руководителям. А с некоторыми работали педагоги и помогали им сделать очень красивые открытки», — сказала она.

Сделать пожертвование в поддержку бойцов могут все желающие на сайте.

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