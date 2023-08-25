25 августа 2023, 15:24
Около тысячи детей из семейных центров Подмосковья побывали на занятиях по профориентации
Около тысячи воспитанников семейных центров в Московской области посетили занятия по профориентации. Экскурсии и мастер-классы помогут детям определиться с будущей профессией, сообщили в министерстве социального развития региона.
Ребята познакомились с профессиями в сферах быстрого питания, менеджмента, в спасательных структурах, сельском хозяйстве и фермерстве, в сфере производства косметики и поварского дела.
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«Дополнительно Фонд поддержки семьи и детей „Хранители детства“ в рамках сотрудничества оказывает поддержку и организацию летних трудовых стажировок на площадках компаний Splat, „Бургер Кинг“, „Ланит“ и другие», — уточнили в министерстве.
Подобные мероприятия проводят на базах Академии ГПС МЧС России, Центра управления полетами, ГУ МЧС России по Москве и других компаниях и ведомствах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 129 новых школ и детских садов.
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Дети
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