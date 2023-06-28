28 июня 2023, 19:00
Около тысячи человек зарегистрировались на подмосковном портале для поиска работы в сельском хозяйстве
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало портал «Вакансии в сфере АПК Московской области». Сервис позволяет найти и разместить вакансии в сфере сельского хозяйства.
«Для сельхозпроизводителей региона и профильных компаний, которые работают в сфере сельского хозяйства, актуален вопрос подготовки современных и грамотных специалистов. Площадка, которая объединяет работодателей и соискателей в этой сфере — портал „Агрокадры“», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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На данный момент на портале уже зарегистрировались тысяча пользователей. Сервисом могут пользоваться работодатели, соискатели, а также представители учебного заведения, которые могут разместить предложение для студентов о практике.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Московская область вошла в первую тройку регионов по инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив.
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Сельское хозяйство
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