Подмосковье 28 июня 2023, 19:00 Около тысячи человек зарегистрировались на подмосковном портале для поиска работы в сельском хозяйстве

Читать 360tv в

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало портал «Вакансии в сфере АПК Московской области». Сервис позволяет найти и разместить вакансии в сфере сельского хозяйства.

«Для сельхозпроизводителей региона и профильных компаний, которые работают в сфере сельского хозяйства, актуален вопрос подготовки современных и грамотных специалистов. Площадка, которая объединяет работодателей и соискателей в этой сфере — портал „Агрокадры“», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

На данный момент на портале уже зарегистрировались тысяча пользователей. Сервисом могут пользоваться работодатели, соискатели, а также представители учебного заведения, которые могут разместить предложение для студентов о практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Московская область вошла в первую тройку регионов по инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».