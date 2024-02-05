Подмосковье 05 февраля 2024, 13:39 Около тысячи человек прошли диагностику в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 3 февраля Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

День открытых дверей прошел в подмосковных центрах амбулаторной онкопомощи. В рамках мероприятия свое здоровье проверили около тысячи человек.

Пациенты делали маммографию, КТ/рентген-исследования органов грудной клетки, сдавали ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале. Помимо этого, все желающие смогли получить консультацию онколога и других медицинских специалистов.

Реклама

«Регулярные обследования позволяют получить актуальную информацию о собственном здоровье, вовремя выявить патологии, в том числе онкозаболевания, и начать их лечение», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В результате обследований у четырех человек заподозрили злокачественные новообразования. Пациентов направили на дополнительную диагностику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».