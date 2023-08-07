Подмосковье 07 августа 2023, 13:11 Около тысячи человек приняли участие в съезде Общероссийского движения предпринимателей в Щелкове Телеканал «360»

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Съезд Общероссийского движения предпринимателей прошел в Щелкове. Около тысячи бизнесменов посетили мероприятие в усадьбе Гребнево.

Участники съезда представляли 47 регионов России. Тридцать спикеров поделились с коллегами опытом построения бизнеса и своими идеями по развитию предпринимательского климата в стране. Для гостей мероприятия выступили крупные предприниматели, политики, экономисты и общественные деятели.

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«Этот съезд — сигнал всем предпринимателям России, <…> что в Подмосковье созданы все условия для развития бизнеса, предпринимательства», — сказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Также прошли панельные дискуссии и стратегические сессии, круглые столы и отраслевые площадки, где каждый смог получить экспертную, юридическую и правовую поддержку бизнеса. Среди актуальных тем были программы реформ и меры поддержки малого и среднего предпринимательства, стратегии взаимодействия власти и бизнеса, актуальные проблемы и перспективы развития российской экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Увеличение выручки наблюдается в промышленности, логистике и финансовом секторе.

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