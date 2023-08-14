Подмосковье 14 августа 2023, 02:00 Около тысячи человек поучаствовали в федеральном фестивале «Ночь Заводов» в Чехове Елена Лабзина

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На территории завода «Энергомаш» в Чехове состоялся федеральный фестиваль «Ночь заводов». Мероприятие посетило около тысячи человек, сообщил директор по новым направлениям и кадровой политике завода «Энергомаш-ЧЗЭМ» Алексей Кочетков.

«Завод представил гостям две мультимедийных инсталляции: „Диалог“ и „a.r.r.c“. Так, например, инсталляция „Диалог“ построена на совмещении автоматизированного действия лазерных приборов и случайных, живых движений оператора кран-балки. Таким образом, диалог происходит не только между художником и пространством, но и между человеком и машиной», — заявил Кочетков.

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В фестивале приняли участие 18 индустриальных объектов из 16 регионов России. Целью мероприятия стало сохранение, музеефикация и актуализация индустриального наследия в России.

«Для гостей фестиваля на высшем уровне организованы мультимедийные объекты, фуршетная зона, картинг-центр, пространство для отдыха и танцев, фуд-зона и прогулочные места. Территория большая, все гуляли, смотрели шоу, наслаждались и отмечали „Ночь заводов“», — рассказал участник Игорь Петров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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