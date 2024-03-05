Подмосковье 05 марта 2024, 12:18 Около тысячи человек посетили выставку «Радость жизни» Зураба Церетели в Дмитрове Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

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Выставка «Радость жизни» Зураба Церетели к 90-летию автора завершилась в Дмитровском кремле. Итоги мероприятия подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка открылась 19 января. Гостям представили многообразие произведений советского и российского художника, скульптора, живописца, педагога Зураба Церетели. Украшением экспозиции стала скульптура «Мушкетеры», установленная во Франции в Гаскони и посвященная героям знаменитого романа.

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Зураб Церетели стал автором свыше пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры. Посмотреть на его работы в Дмитрове пришли свыше тысячи гостей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

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