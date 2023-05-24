Подмосковье 24 мая 2023, 16:28 Около тысячи человек переселят из аварийного жилья в Солнечногорске в 2023 году

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В Солнечногорске до конца года планируют переселить из аварийного жилья 929 человек. Будут расселены 22 дома, признанных аварийными до 2017 года.

На сегодняшний день ключи от нового жилья уже получил 81 человек. В списках на переселение остается 848 человек, проживающих в 355 квартирах.

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Людей переселяют в новостройки в микрорайоне Рекинцо-2, в жилых комплексах «Новый город» в Поварове, «Молодежный-4» и «Радость» в Пешках.

В планах — выкупить для переселенцев квартиры в жилом комплексе «Березки» и «Жилино», а также в Поварове и в деревне Лыткино.

Кроме того, люди могут получить денежный сертификат на переселение из аварийного жилья. С помощью этой субсидии можно будет взять квартиру в ипотеку в округе Подмосковья.

«С главой округа накануне выезжали на стройплощадку проблемного жилого комплекса „Березки“: застройщик был признан банкротом. Корпуса 14 и 15 введены в эксплуатацию инвестором в 2021 году, строительная готовность корпуса 17 составляет 20%. Стоит задача до конца года завершить строительство корпуса, чтобы сюда переехали жители из аварийного дома» — рассказал муниципальный депутат Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в регионе.

«Программу, в которую входит жилье, признанное аварийным до 2017-го, мы завершаем в этом году. <…> В 2024-м мы приступаем к следующему этапу — расселению аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2022 года», — сказал губернатор.

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