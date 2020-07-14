Около тысячи бригад коммунальных служб Подмосковья приготовились экстренно работать в случае ливня

Помимо этого, Московская областная аварийно-восстановительная служба в оперативном порядке завершила ревизию и подготовила к бесперебойной работе 36 единиц спецтехники, в том числе перекачивающее и другое насосное оборудование.

В случае аварийных ситуаций жителям следует обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

Также на режим повышенной готовности из-за погодных условий перешли Мособлгаз и электросетевые компании Подмосковья.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В оперативной готовности «Россети Московский регион» находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания — 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35 071 кВт.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» сформированы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций.