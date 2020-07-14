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    14 июля 2020, 18:08

    Около тысячи бригад коммунальных служб Подмосковья приготовились экстренно работать в случае ливня

    Анастасия Максимовских

    В связи с возможным ухудшением погодных условий и предстоящего циклона 927 бригад бригад коммунальных служб перевели в режим повышенной готовности, это больше 10 тысяч специалистов. Для предотвращения последствий сильных ливней в регионе приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

    Помимо этого, Московская областная аварийно-восстановительная служба в оперативном порядке завершила ревизию и подготовила  к бесперебойной работе 36 единиц спецтехники, в том числе перекачивающее и другое насосное оборудование.

    В случае аварийных ситуаций жителям следует обращаться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

    Также на режим повышенной готовности из-за погодных условий перешли Мособлгаз и электросетевые компании Подмосковья.

    Около тысячи бригад коммунальных служб Подмосковья приготовились экстренно работать в случае ливня | Изображение 1

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    В оперативной готовности «Россети Московский регион» находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания — 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35 071 кВт.

    В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» сформированы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций.