31 августа 2023, 09:00
Около тысячи браков зарегистрировали в Московском областном ЗАГСе №1 с начала лета
В Подмосковье подвели итоги летнего свадебного сезона. С июня этого года Московский областной дворец бракосочетания № 1 в поселке Барвиха Одинцовского округа зарегистрировал около 1000 браков.
Самый распространенный возраст молодоженов, вступивших в брак этим летом, — 25-35 лет. Все регистрации прошли в торжественной обстановке в сопровождении живой музыки. Всем парам вручили поздравительные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева и начальника Главного управления ЗАГСа Московской области Елены Филатовой.
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Подача заявлений на государственное заключение брака осуществляется за год до предполагаемой даты.
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Свадьбы
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