Около трети школьников Электростали начали учебу по новым образовательным стандартам | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 15:01 Около трети школьников Электростали начали учебу по новым образовательным стандартам

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Итоги первого учебного модуля 2022 года подвели в Электростали. В рамках проекта «Интервью 360» об изменениях в образовательных стандартах рассказала начальник управления образования администрации городского округа Электросталь Елена Митькина.

С начала учебного года 30% детей городского округа начали обучаться по обновленным образовательным стандартам. Основной упор в новых рабочих программах сделан на практические задания и это касается всех предметов. Главная цель таких инноваций — дать детям знания, которые пригодятся в обычной жизни.

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«Есть такое понятие, которое мы уже все выучили, оно называется „функциональная грамотность“. И она говорит о том, что дети должны быть готовы решать задачи, которые ставит им жизнь. И учить этому обязательно нужно в школе, на каждом предмете» — отметила начальник управления образования администрации городского округа Элестросталь Елена Митькина.

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Школьники первых, вторых, пятых и шестых классов почти всех школ Электростали учатся по обновленным стандартам. Несколько школ внедрили новые стандарты в классах с первого по седьмой.

Кроме того, в этом учебном году пересмотрели подход к воспитательной работе. В школах появились уроки гражданско-патриотической направленности. Каждую неделю с учениками проводят урок «Разговоры о важном». Такие занятия обязательны для всех классов и уровень сложности их тем зависит от возраста учащихся.