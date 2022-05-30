Около трех тысяч жителей Подмосковья посетили театральный фестиваль «Мелиховская весна»

В рамках XXII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» провели 18 театральных мероприятий.

Театральные труппы сыграли спектакли по Чехову, показали постановки по произведениям Достоевского в рамках специальной программы, а также студенческие спектакли. Кроме того, здесь прошли литературные концерты.

В фестивале приняли участие труппы театров Подмосковья, Москвы, Перми, Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова.

Организаторы фестиваля отдавали предпочтение постановкам, которые можно было играть в естественных декорациях чеховской усадьбы.

Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова рассказала о том, что программа нынешнего фестиваля оказалась одной из самых интересных в творческом плане за последние годы.

«Участники представили как крупные пьесы великого русского писателя, так и инсценировки по отдельным рассказам, порой не самым известным. Также зрители могли увидеть экспериментальные работы молодых режиссеров и артистов», — отметила министр.

В основную программу фестиваля вошли выступления 15 театров. Подмосковье представили Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

За десять дней фестиваль посетили около трех тысяч человек.