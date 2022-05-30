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    30 мая 2022, 17:52

    Около трех тысяч жителей Подмосковья посетили театральный фестиваль «Мелиховская весна»

    Анастасия Борискова

    В рамках XXII Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» провели 18 театральных мероприятий.

    Около трех тысяч жителей Подмосковья посетили театральный фестиваль «Мелиховская весна»

    Театральные труппы сыграли спектакли по Чехову, показали постановки по произведениям Достоевского в рамках специальной программы, а также студенческие спектакли. Кроме того, здесь прошли литературные концерты.

    В фестивале приняли участие труппы театров Подмосковья, Москвы, Перми, Пермского края, Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Тамбова.

    Организаторы фестиваля отдавали предпочтение постановкам, которые можно было играть в естественных декорациях чеховской усадьбы.

    Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова рассказала о том, что программа нынешнего фестиваля оказалась одной из самых интересных в творческом плане за последние годы.

    «Участники представили как крупные пьесы великого русского писателя, так и инсценировки по отдельным рассказам, порой не самым известным. Также зрители могли увидеть экспериментальные работы молодых режиссеров и артистов», — отметила министр.

    В основную программу фестиваля вошли выступления 15 театров. Подмосковье представили Дмитровский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр и театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

    За десять дней фестиваль посетили около трех тысяч человек.