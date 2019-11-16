Около тонны мусора сдали на переработку жители Химок. Что получится из старой обуви, шин и телефонов?

В Подмосковье второй день продолжаются акции, посвященные Всемирному дню вторичной переработки. В Химках жители приносили на переработку бытовые приборы и даже автомобильные шины. Скоро они получат новую жизнь.

Областное Министерство жилищно-коммунального хозяйства установило специальные пункты сбора мусора в Химках и Королеве. Горожане приносили туда отходы, которые нельзя выкидывать в обычный бак — их отправят на переработку. Такой процесс называется рециклингом.

Источник фото: телеканал «360»

Коробку с мусором Елена вместе с детьми. В семье с детства учат внимательно относится к экологии. Ведь чем больше отходов будет перерабатываться, тем чище будут воздух и вода.

«Мы — ответственные родители и знаем о том, что нужно сортировать мусор, потому что будущее наших детей — это наше продолжение. И мы очень о нем заботимся», — подчеркнула участница акции.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы установили палатку для сбора вторсырья в центре микрорайона Новокуркино. Химчане проявили активность с первых минут проведения акции. Материал несли целыми коробками. Собранные отходы будут переработаны на подмосковных предприятиях. Скоро эти вещи получат вторую жизнь. В зависимости от изделий, процесс займет от одного дня до нескольких недель.

«Например, из пластика получится такая куртка, например, как на мне сейчас, с таким же наполнителем», — рассказал исполнительный директор Сергиево-Посадского регионального оператора Андрей Олизаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Пластик из бытовых приборов или компьютеров пойдет на производство новых устройств. Бывшие обувные подошвы добавят в крошку для резиновых покрытий, а ткань от одежды измельчат и используют для набивки мягкой мебели. Переработанные шины пойдут на производство новых покрышек, строительство детских и спортивных площадок.

«Все жители Химок могут принести и сдать свою старую резину, старую обувь, а также бытовую технику», — сообщил начальник отдела по связям с общественностью управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки Илья Селезнев.

Источник фото: телеканал «360»

Такие акции дают понять, что лучше бездумно не выкидывать ненужные предметы. Лучше дать им шанс снова принести пользу. За пять часов работы волонтеров жители Химок сдали на переработку почти тонну вторсырья.