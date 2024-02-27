Подмосковье 27 февраля 2024, 15:25 Около тонны гумпомощи отправили из Солнечногорска для военнослужащих добровольческого подразделения «Барс» Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Очередную партию гуманитарной помощи из Солнечногорска доставили в Луганскую область. Военнослужащие добровольческого подразделения «Барс» получили около тонны необходимых вещей и продуктов.

По запросам бойцов волонтеры собрали теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, инструменты, генераторы и бензопилы. К посылкам приложили письма школьников с добрыми пожеланиями. Также военнослужащим передали икону, написанную художницей из Солнечногорска Серафимой Киселевой.

Реклама

Сбор организовали казаками городского округа Солнечногорск при поддержке администрации муниципалитета, предпринимателей, служителей Покровского храма в деревне Мышецкое и жителей.

«Большие слова благодарности нашим жителям, которые помогают все это собирать, предпринимателям и казачьему сообществу городского округа. А всем, кто выполняет задачи в зоне специальной военной операции, желаем скорее вернуться домой здоровыми и невредимыми», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с октября 2022 года в регионе работают центры поддержки участников специальной военной операции и их семей. В Солнечногорске такой центр располагается по адресу: улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Телефон: 8 (496-26) 3-85-42.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».