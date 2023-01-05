Подмосковье 05 января 2023, 13:19 Около ста ветхих и аварийных домов подпали под реновацию в Подмосковье Минжилполитики Подмосковья: 95 ветхих и аварийных домов региона подпали под реновацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Старые многоквартирные дома в городских округах Подмосковья подпали под реновацию, благодаря которой почти пять тысяч жителей переедут в новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики региона.

«Под реновацию подпали 95 ветхих и аварийных многоквартирных домов в городских округах: Пушкинский (Пушкино, Ивантеевка), Мытищи и Королев. В комфортные и современные дома, построенные по новым стандартам, переедут почти пять тысяч человек», — отметили в министерстве.

Реклама

В ведомстве уточнили, что в декабре 2022 года провели четыре аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.

Реклама

Всего в Московской области стартовало 29 таких проектов. Безнадежно устаревшие дома заменят на 7,5 миллиона квадратных метров комфортного жилья. Все проекты реализуют после голосования, при поддержке жителей.

Активнее всего реновация стартовала в Наро-Фоминске, Балашихе и Пушкинском. За эффективную работу команды этих муниципалитетов получили награду «Реновация — новый облик города».

В Наро-Фоминском округе менее чем за год подготовили проект 15-минутного города. Под переселение из шести бараков здесь подпали 64 человека.

В Балашихе новоселья ждут жители 16 самых старых бараков и малоэтажек города. Всего в новые дома переедут 696 человек.

В Пушкинском городском округе в программу комплектного развития включили 11 несмежных зон наиболее депрессивных жилых кварталов. Благодаря реновации почти четыре тысячи человек из 70 бараков и малоэтажных домов отметят новоселье в современных квартирах.