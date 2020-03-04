Около шести тысяч жителей Подмосковья предложили места для освещения дорог

Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что наибольшую активность в голосовании проявили жители Подольска, Долгопрудного, Ленинского округа, Коломны и Электрогорска. Наименее активными оказались городские округа Пущино, Лотошино и Красноармейск.



Предложить место для освещения могут только пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуг». Один пользователь — одно предложение. За четыре дня свои варианты оставили почти шесть тысяч человек. Заявки принимаются до 10 марта.

По словам министра, на последующее голосование выставят те участки областных дорог, которые в результате наберут наибольшее количество предложений и комментариев.

«Все участки на муниципальных дорогах, по которым жители оставят предложения, будут направлены в администрации муниципальных образований для формирования плана мероприятий по освещению», — обратил внимание Гержик.

Голосование пройдет после 10 марта на портале «Добродел».