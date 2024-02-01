Подмосковье 01 февраля 2024, 16:02 Около семи тысяч жителей прошли профосмотр с начала года в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В январе в Химках профилактические осмотры прошли 6900 человек. Диспансеризация населения проводится в поликлиниках по месту прикрепления.

Единый день диспансеризации для взрослого населения пройдет 20 февраля в поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9. С собой необходимо взять только паспорт, полис и СНИЛС.

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«Очень важно выявлять потенциально опасные заболевания на ранней стадии. Именно для этого существуют профосмотры. Во время диспансеризации проводят обследование основных функций организма. В зависимости от возраста проверяют работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес, рост, берут различные анализы», — рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Осмотры проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение», напомнила председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, в поликлинике и на портале госуслуг.

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