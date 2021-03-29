В Подмосковье людям поставили уже около полумиллиона прививок от ковида. Сейчас в день вакцинируют 14-15 тысяч человек. Об этом на совещании с подмосковными министрами заявил губернатор Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно продолжать вакцинацию. Регион получает достаточное количество вакцин, и жители могут сделать прививку в поликлиниках, стационарах и торговых центрах. Кроме того, специалисты выезжают на предприятия.

«Хочу обратить внимание на важность дальнейшей работы и ее сопровождение на всех предприятиях. За последнюю неделю, несмотря на то, что снижаются или стабилизировались выявления, могу сказать, что мы на койках прибавили 200 человек. Да, у нас ест резервы, безусловно. Но мы видим, как тяжело болеют люди старшего поколения», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что вакцинация — дело добровольное. Поэтому очень важно максимально разъяснить ее важность, ответить на все интересующие жителей вопросы.

«Мы видим, что если эта работа проводится качественно, доступно, то и результаты хорошие. У нас территории, которые отстают по вакцинации, — это Мытищи, Раменское, Клин, Реутов, Ленинский, Домодедово, Воскресенск, Электросталь и Лобня», — сказал губернатор.