Подмосковье 04 сентября 2023, 10:16 Около миллиона школьников Подмосковья пройдут бесплатные IT-уроки в новом учебном году Unsplash

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Школьники из Подмосковья смогут пройти бесплатное обучение в сфере IT в новом учебном году. В программах примут участие около миллиона человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, регион активно участвует в федеральных проектах «Урок цифры», «Код будущего» и «Цифровой ликбез».

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«В новом учебном году школьников региона ожидает еще больше интересных программ обучения, заданий и материалов», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

В середине сентября в школах начнется новый сезон проекта «Урок цифры». На занятиях дети смогут получить знания от представителей ведущих компаний сферы IT. Кроме того, учащиеся восьмых-одиннадцатых классов и студенты колледжей и техникумов смогут поучаствовать в программах «Код будущего». Новый набор также открыл Яндекс лицей, где ребята могут бесплатно научиться разрабатывать программы и приложения.

«IT-специальности продолжают оставаться самым популярным направлением подготовки у абитуриентов. Освоить азы профессии можно еще во время обучения в школе. Желаю всем успехов», — отметила Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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