17 февраля 2024, 18:49
Около миллиарда рублей инвестировали в производство альпинистского снаряжения в Истре
Компания «Венто», занимающаяся производством средств защиты для безопасной работы на высоте, приступила к строительству второй очереди производственно-складского комплекса в Истре. Этого удалось достичь благодаря инвестициям в один миллиард рублей.
Компанию «Венто» 30 лет назад основали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, необходимого в горах. Однако любые работы на высоте требуют схожих подходов к безопасности, и проект стал расширяться.
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Сейчас здесь разрабатывают и производят страховочные системы, которые применяются специалистами для работы как на высоте, так и под землей. Компания также выпускает специальное оборудование, которое позволяет безопасно проводить высотные работы в любой отрасли и при различных условиях.
Запуск нового завода в Истре увеличит производственные мощности, а также расширит ассортимент выпускаемой продукции.
«Здесь находится строящийся объект на шесть тысяч квадратных метров, сюда вложено более одного миллиарда рублей инвестиций», — поделился гендиректор «Венто» Илья Маликов.
Запуск первой очереди запланирован на первый квартал этого года, а второй — через год.
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