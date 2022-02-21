Около двух тысяч иногородних медиков получили в Подмосковье кешбэк на аренду жилья

В Московской области компенсацию на аренду жилья по новой губернаторской программе получили почти две тысячи иногородних врачей. Кешбэк на сумму 20 тысяч рублей можно оформить через «Госуслуги».

Реаниматолог-анестезиолог Роман Кедин переехал в Подмосковье из маленького городка Серафимовича Волгоградской области летом 2021 года. Вместе с женой, которая тоже врач, давно мечтал перебраться поближе к столице. Но в самой Москве семья жить не хотела — шумно, суетно и непривычно.

«Планировали выбрать маленький городок, в котором и спокойно. и в то же время столица рядом. Посмотрели объявления, увидели несколько больниц, которые выставили вакансии. Приехали, посмотрели. Понравился очень город Домодедово, понравились условия, которые предоставило руководство больницы», — пояснил Кедин.

График — сутки через двое, а зарплата — в два раза выше, чем в Серафимовиче. Роман оказался в Домодедове, снял квартиру и начал работать. Жена вместе с 16-летним сыном пока остались в Волгоградской области, так как юноше предстоит в 2022 году окончить школу. Летом семья воссоединится. Для супруги Кедина готово рабочее место в той же больнице, администрация которой очень рада молодым специалистам.

«Как раз привлечение молодых специалистов и молодых врачей позволило нам на 100% укомплектовать штат амбулаторной службы. Сейчас имеется небольшой дефицит врачей-терапевтов: на весь округ сейчас буквально 7–10 человек», — сказал главврач Домодедовской городской больницы Андрей Осипов.

Но главный бонус, который предложили иногородним медикам власти Московской области, — это денежная компенсация за аренду жилья. С 1 января заработала губернаторская программа, по которой врач может оформить через «Госуслуги» кешбэк на сумму 20 тысяч рублей за оплату съемной квартиры. Анестезиолог Роман Кедин этой возможностью воспользовался.

Врач снял жилье летом в новостройке в центре Домодедова, когда еще не платили никаких компенсаций. Но и цены на аренду тогда не взлетели до максимальных высот, как это произошло осенью и зимой. Поэтому квартира стоила вменяемых денег — 20 тысяч в месяц плюс коммунальные услуги. Компенсация полностью перекрывает расходы на аренду.

Квартира чистая и просторная, со свежим ремонтом и площадью 42 квадратных метра. Сын, по словам Кедина, хочет жить после поступления самостоятельно — в общежитии. Врач и его супруга останутся в съемном жилье.

С начала года компенсацию на аренду в Подмосковье получили почти две тысячи медработников. Только в Домодедовскую больницу в конце прошлого года устроились на работу 40 иногородних врачей. Из них 10 уже получают на карту по 20 тысяч ежемесячно за аренду.

«Программа достаточно интересная. Потому что позволит нам привлечь высококвалифицированные кадры. Мы позволяем себе выбирать врачей, которые будут работать качественно, грамотно и правильно», — заметил Осипов.

За хорошую службу медиков здесь ждут и другие поощрения: профсоюзные путевки на море, путешествия выходного дня и абонементы в фитнес-клуб.