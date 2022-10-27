Около 900 тысяч тонн грубых кормов заготовили для крупного рогатого скота в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 05:18 Около 900 тысяч тонн грубых кормов заготовили для крупного рогатого скота в Подмосковье В Подмосковье заготовили около 900 тысяч тонн грубых кормов для крупного рогатого скота Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подмосковные хозяйства заготовили порядка 900 тысяч тонн грубых кормов для крупного рогатого скота. Заготовка кормовой базы стартовала в июне. Сегодня уже заготовлено 100 тысяч тонн сена, свыше 780 тысяч тонн сенажа, а также 19 тысяч тонн соломы.

«На сегодняшний день в хозяйствах Московской области только грубых кормов заготовлено около 900 тысяч тонн. На одну условную голову заготовлено 25,74 центнеров кормовых единиц, что составляет 88% от потребности региона», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Пресс-служба Минсельхоза России до этого сообщала, что в стране уже запасли свыше 30 миллионов тонн кормов. Заготовительная кампания при этом продолжается. Кроме того, в российских регионах остались запасы с прошлого года. Уже сейчас в запасах животноводов больше грубых и сочных кормов, чем им понадобится предстоящей зимой. Российские хозяйства, как ожидается, к началу зимы будут обеспечены кормами почти на 120%.

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В Московской области сейчас заканчиваются полевые работы, связанные с уборкой разных культур в сельском хозяйстве. Урожайность в этом году удалось повысить в сравнении с прошлым годом. Образцовых показателей в этом году удалось достигнуть по зерновым культурам — 39 центнеров с одного гектара.