Подмосковье 08 февраля 2023, 13:28 Около 900 семей Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни с начала года

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Супружеские пары Подмосковья получают выплаты к юбилею совместной жизни. Так, с начала 2023 года почти 900 семьям направили выплаты, что составило примерно 5 миллионов рублей.

«Размер выплат таков: 50 лет — пять тысяч рублей, 55 лет — шесть тысяч рублей, 60 лет — семь тысяч рублей, 65 лет — восемь тысяч рублей, 70 лет и более — девять тысяч рублей», — сообщила министр социального развития Людмила Болатаева.

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