Подмосковье 30 ноября 2022, 13:37 Около 900 онлайн-консультаций пациентов провела центральная городская больница Реутова в 2022 году

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Центр телемедицинских консультаций начал работу в Реутове. Спрос на онлайн-приемы врачей есть. Только в 2022 году центральная городская больница провела около 900 онлайн-консультаций пациентов.

Для центра телемедицины администрация Реутова закупила современные компьютеры. Решить вопрос с оборудованием помог глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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«Преимущество телемедицины в том, что экономится время пациентов, разграничиваются потоки. Очень удобно, не выходя из дома, получить консультацию», — сказала врач Ольга Ишина.

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Записаться на консультацию в плановом порядке можно не только через портал «Госуслуги», но и на первичном очном приеме у своего врача, а также по номеру 122.

Консультации для жителей Реутова бесплатны и проходят по видеосвязи или по телефону. В чате c медиками можно прикрепить историю болезни, результаты анализов и получить заключение врача.

Телемедицина все активнее входит в нашу жизнь. Мощный толчок для ее применения дал COVID-19. В период пандемии было особенно актуально получить консультацию онлайн.

Однако для более точного диагноза пациентам рекомендуют посетить кабинет врача лично. Телемедицина призвана сопровождать пациента по ходу уже назначенного ему лечения.

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