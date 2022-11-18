Подмосковье 18 ноября 2022, 10:27 Около 900 недоношенных детей выходили в Балашихинском роддоме за 6 лет

Читать 360tv в

За шесть лет в Балашихинском роддоме появились на свет 12 тысяч детей. Из них около 900 — недоношенные. Таких малышей здесь называют «торопыжки». Пациентов-выпускников вместе с родителями снова пригласили в роддом, чтобы отпраздновать Международный день недоношенных детей.

Врачи бы помогли родиться и большему количеству малышей, но на два года больницу в микрорайоне Саввино перепрофилировали под работу с ковидными пациентами.

Реклама

С января роддом вернулся к прежнему режиму работы. За этот год в нем родилось порядка 2000 детей, около 25 из них появились на свет преждевременно.

Реклама

«Наш родильный дом рассчитан на то, что здесь будут рождаться дети старше 32 недель. Но бывают и исключения, когда на 27-28 неделе происходят роды. Все необходимое для выхаживания недоношенных детей имеется в нашем учреждении», — рассказал заведующий отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Денис Аксенов.

В отделении патологии новорожденных сейчас 25 коек, в следующем году их будет уже 30. Ухаживают за младенцами и помогают молодым родителям 300 сотрудников роддома.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.