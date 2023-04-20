Подмосковье 20 апреля 2023, 16:47 Около 900 миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья от аренды и продажи земли с начала года Александра Степанова/Подмосковье Сегодня

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С начала 2023 года в бюджет Московкой области поступило 900 миллионов рублей от аренды и продажи земельных участков. Об этом на форуме-выставке «Госзаказ: Новые вызовы» рассказала министр регионального министерства имущественных отношений Наталья Адигамова.

По ее словам, неиспользуемая недвижимость вовлекается в Подмосковье в хозяйственный оборот.

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«Объекты не должны простаивать, а приносить пользу городу, округу, региону в целом и, конечно же, это напрямую связано с доходной частью бюджета. Для нас важно не просто продать объект, а реализовать тот или иной инвестпроект, который, в том числе, помимо инвестиций, даст дополнительные рабочие места», — заявила министр.

В этом году в Подмосковье запустили самопроверки областного имущества для поиска объектов, пригодных для хозяйственного оборота. На данный момент в регионе самообследовали почти восемь тысяч зданий и нашли 950 неиспользуемых объектов.

Также на Инвестпортале и сайте министерства можно найти бесхозное имущество. Сейчас это 1,7 тысячи объектов, в том числе участки из программы «Земля за 1 рубль». В Подмосковье все торги для удобства автоматизировали.

«Абсолютно все имущество реализуем на электронных площадках. Это доступно, открыто и удобно. В Московской области мы внедрили комплексный сервис „от заявки до зарегистрированного права“», — подчеркнула Адигамова.

По ее словам, после заключения сделки в электронном виде победитель получает виртуальный договор в свой личный кабинет. Далее ведомство самостоятельно подает документы в Росреестр. После сделки инвестору помогают в Центре содействия строительству.

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