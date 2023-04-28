Подмосковье 28 апреля 2023, 16:29 Около 90% жителей Подмосковья оформили полный доступ к функциям «Госуслуг» Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Подтвержденную учетную запись ЕСИА имеют 90% новых пользователей «Госуслуг». Это дает им возможность пользоваться всеми доступными сервисами.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, подтвердить учетную запись можно без посещения центров обслуживания.

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«Следует только воспользоваться мобильным приложением или веб-версией банка, клиентом которого вы являетесь. Подтвердить учетную запись можно с 14 лет», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

ЕСИА удостоверяет личность и дает возможность использовать единый логин и пароль для авторизации на разных порталах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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