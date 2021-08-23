Около 90 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье

Около 90 тысяч подъездов отремонтировали в России с 2016 года. Капитальный ремонт проводится в рамках программы «Мой подъезд».

В Московской области около 147 тысяч подъездов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. При этом часть из них находятся в новостройках, поэтому не требуют ремонта.

«С 2016 года мы ведем программу („Мой подъезд“ — прим. ред.). И за это время около 90 тысяч подъездов уже отремонтировали. Видим, насколько востребована эта программа. Продолжаем ее», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что еженедельно он получает данные о ремонте подъездов в регионе от вице-губернатора Евгения Хромушина. Он дал ему поручение, чтобы в ближайшее время сделал список объектов с наиболее сложной ситуацией.

«Я сегодня попрошу еще раз сделать акцент и показать, где мы находимся в красных зонах, чтобы коллеги приложили больше усердий, чтобы капитальный ремонт прошел у нас в срок», — добавил он.