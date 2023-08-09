Подмосковье 09 августа 2023, 15:17 Около 90 тысяч квартальных столбов установили в лесах Подмосковья для удобной навигации Комитет лесного хозяйства Московской области

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Квартальные столбы устанавливают в лесах Подмосковья для навигации. Они выкрашены в ярко-красный цвет и помогают сориентироваться на местности.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, территория леса разделена на 22,5 тысячи кварталов. Это части, ограниченные просеками.

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«Там, где пересекаются границы кварталов, ставят квартальные столбы. Как правило, каждый квартал оборудован четырьмя такими столбами. Таким образом, на территории подмосковных лесов их 90 тысяч», — рассказал он.

На столбах пишут номера кварталов, которые к нему примыкают. Они нумеруются с северо-запада на юго-восток, поэтому ребра столба с наименьшими написанными номерами указывают на север.

Если человек заблудился в лесу, он может найти квартальный столб и позвонить по номеру 112 и назвать номера, написанные на нем.

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