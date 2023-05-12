Подмосковье 12 мая 2023, 10:11 Около 90 рабочих мест появится в дилерском центре «КамАЗ» в Подмосковье Застройщик ООО "Майер Групп"

Читать 360tv в

Первый этап строительства транспортно-производственного комплекса компании «ЦентрТрансТехМаш» стартовал в Подмосковье. Там смогут трудоустроиться 90 человек.

Застройщик «Майер Групп» получил разрешение на работы от Минжилполитики Подмосковья. В проект инвестируют 400 миллионов рублей.

Реклама

В ходе первого этапа строительства будет возведено здание площадью 5016 квадратных метров. Там будет работать дилерский центр «КамАЗ». В помещении будут проводить техобслуживание и продавать авто. Позже там появятся производственные цеха.

Предприятие «ЦентрТрансТехМаш» было создано в 1991 году и стало крупнейшим производством автомобильных кузовов-фургонов в стране. Сейчас компания выпускает более тысячи наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».