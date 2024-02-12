Подмосковье 12 февраля 2024, 12:32 Около 90 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации Солнечногорска в гимназии № 6 Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в гимназии № 6. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями порядка 90 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась уборки снега, работы общественного транспорта и ЖКХ. В частности, обсудили запланированные на 2024 год работы на объектах ЖКХ, чтобы не допустить повторения перебоев в подаче тепла и горячей воды.

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«Понимаю, что вся эта ситуация с объектами теплоснабжения — непростая, доставляет значительные неудобства. По поручению губернатора Андрея Воробьева микрорайон Выстрел включен в госпрограммы по капитальному ремонту сетей и перевооружению котельной. Теперь оба этих объекта в муниципальной собственности, и мы можем планировать на них деньги. Реализацию дорожных карт будем сопровождать вместе с жителями», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа.

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