Подмосковье 26 апреля 2023, 15:47 Около 90 юных художников представили свои картины на творческом конкурсе в Мытищах

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Фестиваль-конкурс детского художественного творчества прошел в Мытищах. Свои картины представили около 90 участников в возрасте от девяти до 17 лет.

Всего на конкурсе представлено около 30 номинаций. На написание картины ребятам дают три часа.

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Заместитель директора детской художественной школы имени Кольченко Алла Хомякова рассказала, что самое важное на конкурсе — уметь собраться и сконцентрироваться на своей задаче, чтобы продумать будущую композицию работы и успеть выполнить рисунок.

Конкурс проходит в Мытищах с 2015 года. Участников награждают памятными значками, а победителей номинаций — дипломами.

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