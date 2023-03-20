Подмосковье 20 марта 2023, 10:50 Около 90% ингредиентов российского производства стали использовать на заводе еды быстрого приготовления в Серпухове Источник фото: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал

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Один из лидеров России по производству еды быстрого приготовления — компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова — почти полностью перешла на использование отечественных ингредиентов. С начала года на фабрике уже произвели более 250 миллионов пачек лапши, пюре и других продуктов.

«Компания ежегодно выпускает более 100 видов продукции. Ежедневно с конвейера получают около двух миллионов порций еды быстрого приготовления», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Фабрика находится в городе Серпухове. По данным исследований, компания лидирует по продажам лапши быстрого приготовления в России. Продукты со вкусом курицы и говядины — самые популярные у жителей страны.

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Лапшу «Роллтон» производят из пшеничной муки высшего сорта. Агрегат несколько минут замешивает тесто, затем по трубам отправляет на раскатку. Получается лист толщиной меньше миллиметра. Полотно нарезают круглыми ножами. Лапшой быстрого приготовления заготовка становится только после прохождения паровой камеры и сушки. Готовую лапшу кладут в упаковку с пакетиками пряностей и сублимированной курицей. Для изготовления килограмма такой субстанции нужно примерно 4-5 килограммов натурального мяса.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Губернатор региона Андрей Воробьев еще раз подчеркнул это на встрече с представителями бизнеса.