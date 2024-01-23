Подмосковье 23 января 2024, 11:23 Около 90 домашних животных в Солнечногорске зарегистрировали на портале госуслуг с сентября Unsplash

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Владельцы домашних питомцев в Солнечногорске уже зарегистрировали на региональном портале госуслуг 86 кошек и собак. Эта процедура является обязательной для собак с 1 сентября 2023 года, других животных можно зарегистрировать по желанию.

Регистрация животного поможет быстрее найти его в случае пропажи. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. После этого нужно с документами на животное и самим питомцем прийти в государственную ветеринарную клинику. Процедуру регистрации необходимо провести до 1 марта 2024 года.

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«Очень важно, чтобы жители нашего муниципалитета прошли процедуру регистрации, которая обязательна в отношении собак. Что касается других животных, то ее проводят по желанию хозяина. На сегодняшний день в Солнечногорске владельцы зарегистрировали всего 86 собак и кошек. Впоследствии у нас появится единая база данных, с помощью которой можно отыскать питомца в случае его пропажи», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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