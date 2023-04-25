Подмосковье 25 апреля 2023, 14:19 Около 9 тысяч школьников Подмосковья посетили день открытых дверей проекта «Профессионалитет» Колледж "Подмосковье"

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Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» прошел в Подмосковье. Его посетили около девяти тысяч школьников и их родителей из 448 школ региона.

Как рассказали в Минобразовании, оператором проекта в регионе стал Центр развития профессионального образования. Мероприятие провели в четырех образовательных кластерах, которые объединяют 28 профессиональных организаций.

День открытых дверей посетил глава министерства Илья Бронштейн. Гостям мероприятия рассказали о концепции проекта и продемонстрировали карьерные карты выпускника каждого кластера. Также 17 предприятий организовали для школьников экскурсии на предприятия.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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