Подмосковье 24 августа 2023, 15:09 Около 800 обращений поступило в Центр поддержки семей участников СВО в Солнечногорске с сентября пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Центр поддержки семей участников специальной военной операции работает в Солнечногорске с сентября 2022 года. За это время специалисты приняли и обработали около 800 обращений. Большинство из них касалось льгот для детей военнослужащих, финансовых и юридических вопросов.

Специалисты Центра поддержки семей участников специальной военной операции в Солнечногорске оказывают помощь по вопросам получения путевок в детский сад и оформления бесплатного питания детей в школах, записи их в кружки и спортивные секции. Также предоставляют консультации по кредитным каникулам и другим вопросам.

Центр поддержки мобилизованных граждан и членов их семей располагается по адресу: Солнечногорск, Красная улица, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

«В округе также создан альянс благотворительных фондов, которые помогают участникам специальной военной операции. В него входят „Золотые руки ангела“, „Зов сердца“, „Зов матерей“, „Солнечногорские покрова“, „Все для фронта все для победы“, „Дари добро“. Мы с первых дней специальной военной операции активно включились в помощь нашим бойцам и их семьям», — рассказал член совета фонда «Дари добро» Дмитрий Литовка.

Кроме того, в округе создан комитет семей воинов Отечества, в состав которого вошли матери, супруги, сестры участников спецоперации.

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