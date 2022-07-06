Около 800 лифтов заменят в домах Подмосковья за год

В Московской области уделяют особенное внимание замене устаревших лифтов на новые как в многоквартирных домах, так и в социальных учреждениях. Этот вопрос держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В целом в домах региона установлено примерно 54 тысячи лифтов, за работой которых нужно тщательно следить и вовремя устранять все неисправности или заменять оборудование.

Министерство ЖКХ Подмосковья в срок и достаточно быстро заменяет все устаревшие лифты. Начиная с 2014 года в регионе заменили уже 12 155 лифтов.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок 25 лет, уже заменен. С 2020 года программа по замене лифтов выполняется в плановом режиме и будет продолжена», — отметил Антон Велиховский, министр регионального Министерства ЖКХ.

До конца текущего года в Подмосковье планируют заменить порядка 800 лифтов. На текущий момент удалось выполнить уже больше 40% таких работ.

Новые лифты, которые устанавливают в многоквартирных домах, российского и белорусского производства. При установке новых лифтов проводят тщательную проверку. Дверные проемы оснащены умными датчиками, отвечающими за безопасность. В частности, эти датчики не позволяют закрываться дверям, если в проеме, к примеру, стоит ребенок или домашний питомец.

«Новые лифты энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное, долговечное и экономичное. Помимо этого, лифты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой кабине имеется поручень, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля», — отметил Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.